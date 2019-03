Geheimnisvolle Frauen posen in bunten Farben

Zum 20. Jubiläum der Projektreihe "Kunst im Treppenturm" hat das Kaufhaus Karstadt die Ausstellung "Women in Color" mit Gemälden von Prof. Mary Kalhory eröffnet. Zu sehen sind die Werke im Bereich der Rolltreppe im Erdgeschoss.

Vom Iran nach Walsdorf

Individualporträts und frei ersonnene Darstellungen von Frauen, die gedankenversunken aus dem Bild heraus ins Jenseits schauen oder ostentativ dem Betrachter entgegenblicken - "geheimnisvoll, lasziv bisweilen und selbstbewusst, manchmal aber auch verträumt oder romantisch beseelt, hinterfangen von motivreichen Umgebungen mit symbolhaft konnotierten Sujets, die den Gemälden eine thematisch weit gefasste inhaltliche Bedeutung verleihen", wie der Kunsthistoriker Matthias Liebel in seiner Einführung bei der Vernissage sagte.

Mary Kalhory, aufgewachsen im Iran, studierte Kommunikationsdesign an der Universität von Teheran, wo sie nach Diplom und Promotion eine Professur für bildende Kunst erhielt. Nach 14 Jahren Lehrtätigkeit zog sie aufgrund der politischen Wirrungen im Iran nach Deutschland. Sie ließ sich zunächst in der Gegend von Darmstadt nieder und lebt und arbeitet seit einiger Zeit nun hier in Walsdorf bei Bamberg.

Liebel: "Was im Blick auf die Gemälde in ihrer Gesamtheit auffällt, ist der für die Malerei der Postmoderne so charakteristisch gewordene Stilpluralismus, der das bildnerische Schaffen der Künstlerin kennzeichnet: Naturalistischer Detailrealismus findet sich neben Gemälden in abstrakter Stilisierung, motivische Schnappschussästhetik und Bildformen der Werbeästhetik neben surrealen Motivkombinationen."

Neue Bildwelten

Fasziniert von europäischen und amerikanischen Bildformen sog die Künstlerin nach ihrer Ankunft im Westen begierig und voller Wissensdrang auf, was sich ihr in Museen und Fachzeitschriften, in Ausstellungskatalogen und Kunstbüchern geboten hat. Sie begann, sich die Vielfalt der neuen Bildwelten anzueignen und deren motivische wie gestalterische Ansätze in ihre eigene Arbeit zu integrieren - in Verschmelzung mit ihrer eigenen Stilsprache, mit ihrer eigenen Pinselhandschrift. Zentrales Thema der Darstellungen von Mary Kalhory ist die weibliche Figur. Das Spektrum der Erscheinungswirkungen der dargestellten Frauen ist vielfältig. Es reicht von Femme Fatale und Glamourgirl über Seherin oder Träumerin bis hin zur mondänen Selbstbewussten oder zur liebevoll sich dem Wohlergehen ihrer Familie widmenden Hausfrau und Mutter, wie Matthias Liebel beschrieb. red