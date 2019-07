Geheimnisse eines Bürgermeisters

Michael Busch Die Kinder der Cunz-Reyther-Grundschule kicherten kräftig, als Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker zugab: "Ich war ein furchtbar unsportlicher Schüler!" Denn ausgerechnet er vergab die Sportabzeichen im Rahmen eines kleinen Festaktes an die Schüler.

Diese hatten zuvor auch einiges geleistet, wie Schulleiterin Heidi Forisch erzählte. Wir haben das Sportabzeichen absolviert, bei den Ballhelden teilgenommen und den Lauf für Kaya unterstützt." Diese Sportlichkeit galt es natürlich zu feiern.

Im Alltag beweglich

Dass jeder sich sportlich betätigen und die Unsportlichkeit abtrainieren kann, erzählte Hacker in seiner Begrüßung. "Man muss kein Spitzensportler sein, es geht darum im Alltag beweglich zu bleiben", erzählte er den Kindern. Mittlerweile sei er selber auch Besitzer mehrerer Sportabzeichen. Stolz ist Hacker auf die Grundschule Niederdorf, aber auch auf die weiteren Grundschulen in Herzogenaurach. Denn: "Wir haben die sportlichsten Grundschulen in ganz Bayern!" Seine vorsichtige Nachfrage, ob er damit auch angeben dürfe, beantworteten die Schüler mit einem laut geschrienen Ja.

Sportschule als Ziel

Neben dem Sportabzeichen gab es eine weitere Überraschung der Stadt. Eine Tageskarte für das Freizeitbad Atlantis, die damit Spaß, aber auch wieder Sport vermitteln soll. Forisch ergänzte zum Schluss: "Unser Ziel ist es, eine Sportschule zu werden." Offensichtlich sind die Schüler und Lehrer auf dem besten Wege dorthin.