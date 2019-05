Geheimnisse des "weißen Golds"

Wissenswertes über den Spargel und die Wasserräder an der Regnitz gab es am Maifeiertag beim Spargelfest im Möhrendorfer Ortsteil Oberndorf auf dem Hof der Familie Rudolph zu erfahren. Seniorchef Fritz Rudolph brachte bei einer Rundfahrt Interessenten das "weiße Gold" der Region, den Spargel, nahe. Der Boden für ein neues Spargelfeld, am besten sandiger Boden, muss einige Jahre vorbereitet werden, damit dieses acht bis zehn Jahre genutzt werden kann. Nach dem Pflanzen kann erst ab dem dritten Jahr die volle Ernte erfolgen. Mit einer Folie kann die Temperatur und damit auch das Wachstum reguliert werden.

Spargelstechen ist nach wie vor Handarbeit, mit einem Spargelmesser werden die Stangen täglich frisch geerntet. 18 Mitarbeiter aus Rumänien und einer aus Polen unterstützen hier die Familie Rudolph. Auf dem Anwesen werden die Spargelstangen gewaschen, auf die richtige Länge geschnitten und sortiert. "Der Sandspargel braucht nicht einmal Butter dazu, so gut ist der Geschmack", zeigte sich Fritz Rudolf überzeugt. Angebaut wird nur weißer Spargel.

Die Tour führte auch zur Regnitz, wo Konrad Rudert den Zuhörern die Wasserräder erläuterte, die früher für die Landwirtschaft lebenswichtig waren, da die Flur im Regnitzgrund aus Sandböden besteht, die lediglich von einer dünnen Humusschicht überdeckt wurden.

Einst waren an dem kurzen Flussabschnitt auf dem Gemeindegebiet von Möhrendorf 31 Schöpfräder in Betrieb. Mit dem Wasser wurden vor allem Wiesen bewässert, aber auch Fischweiher mit Frischwasser versorgt. Ein Großteil der Flur war daher von einem ausgeklügelten Netz von Bewässerungskanälen durchzogen. Ein Schöpfrad kann ohne Fremdenergie 1,4 Millionen Liter Wasser am Tag auf diese Weise befördern und dadurch bis zu acht Hektar bewässern.

Abbau im Herbst

Nach der alten Wassergerichtsordnung wurden ab Walburgis (1. Mai) die Räder in den Fluss eingehängt und bis Michaelis (29. September) betrieben; also während der Vegetationsphase in der Landwirtschaft. Im Herbst müssen sie auch heute noch abgebaut werden, um sie vor Eisgang zu schützen.

Am Ufer und im Wasser dient eine Radstatt mit sechs Eichenpfählen als Befestigungsbasis für das Wasserrad. Eine Wehranlage mit einer Stauhöhe von nur wenigen Zentimetern leitet das Wasser zur Radstatt. Ein Bewässerungssystem mit Rinnen und Gräben leitet das geschöpfte Wasser weiter. Das Besondere an den Wasserrädern ist, dass sie ohne eiserne Schrauben oder Nägel, ausschließlich von über 300 Holzkeilen und Holznägeln zusammengehalten werden.

Auf dem Rudolph-Anwesen konnten sich die Besucher den Spargel von den Feldern um Oberndorf munden lassen, ganz klassisch oder mit Bratwürsten, es gab auch Spargel-Döner sowie Ochsen am Spieß.