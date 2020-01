Passender könnte der Titel einer Aufführung der Bad Rodacher City Dancers nicht sein: Mit dem Ballettmärchen "Die zertanzten Schuhe" sorgten rund 60 Akteure zwischen drei und 37 Jahren im Stadttheater Hildburghausen für einen Theaternachmittag der ganz besonderen Art. Frei nach dem Märchen der Brüder Grimm hat Andrea Mitzel-Schneyer mit ihren 60 Tänzerinnen und zwei Tänzern der City Dancers und des Tanzzentrums am Markt Bad Rodach das Rätsel um die zertanzten Schuhe in einer liebevollen Ballettinszenierung gelöst. Viele Stunden Übung und einige tatsächlich zertanzte Schuhpaare waren nötig, bis die Choreografie stand. Beeindruckend dabei: Die Hauptrollen wurden unter allen vier Gruppen der City Dancers aufgeteilt, so dass auch die Jüngsten zum Teil ganz alleine im Rampenlicht standen. Der Applaus des begeisterten Publikums war ihnen gewiss.

Hatten die Tänzerinnen bereits bei der Uraufführung in der Gerold-Strobel-Halle anlässlich der Fränkischen Weihnacht 2019 in Bad Rodach geglänzt, bedeutete das Ambiente des historischen Stadttheaters das i-Tüpfelchen, was die Atmosphäre anging. Alle Aktiven liefen zur Höchstform auf. Von den ersten zaghaften Tanzschritten der Mitglieder der tänzerischen Früherziehung bis zum glanzvollen Auftritt der Jugend- und Juniorengruppen der Bad Rodacher City Dancers wurde den Besuchern ein wahrer Augenschmaus geboten.

Aber nicht nur tänzerische Perfektion, sondern auch schauspielerisches Talent war beim Ballettmärchen gefragt. Vor allem Herzogin Roswitha (Lea Wäschenfelder) beeindruckte mit ihren zwei Gesichtern als hinterlistige Beraterin des Königs und böse Ersatzmutter, die unbedingt dem Geheimnis der zertanzten Schuhe auf die Spur kommen und Königin werden wollte.

Szenenapplaus erhielten unter anderen auch Tia Trebs und Juliana Lehnert als Kätzchen und Papagei, sowie das Königspaar Wiebke Flohrschütz/Natalie Kowol und die zwölf Prinzessinnen Alexa Schmidt, Elena Dressel, Eny-Sophie Eisenacher, Fabienne Kreher, Ilayda Alioglu, Larissa Keller, Marlene Schmidt, Nicole Bauer, Nina Wäschenfelder, Sarah Mesch, Silvia Schmidt und Tara Trebs. Die Hochzeit von Prinzessin Ella (Nina Wäschenfelder) mit ihrem Schuhmacher (Teresa Koropecki) bildete den krönenden Abschluss des 90-minütigen Ballettmärchens.

Weitere junge und jung gebliegene Talente aus den Landkreisen Coburg und Hildburghausen erfreuten die Theaterbesucher, unter denen sich auch Hildburghausens Bürgermeister Holger Obst und Coburgs Landrat Sebastian Straubel befanden.

"Es kommt nicht häufig vor, dass ein Politiker mit Rosenblättern bedacht wird. Unsere Stadträte sollten sich daran ein Beispiel nehmen", stellte Holger Obst nach dem nicht enden wollenden Schlussapplaus amüsiert fest. Die jüngsten Elevinnen hatten im letzten Akt Blumen für das Brautpaar gestreut und die Rosenblätter auch über das in der ersten Reihe sitzende Stadtoberhaupt regnen lassen.

Das nächste große Event der Bad Rodacher City Dancers steht bereits fest: Am Samstag, 27.Juni, findet ein Musicalabend in der Gerold-Strobel-Halle statt. red