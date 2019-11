Um "Geheime Schatzhäuser" geht es bei einem Vortrag, zu dem das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr in die Aula des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums, Schießgraben 1, in Kulmbach einlädt. Heinz Pfuhlmann aus Gundelsheim wird über die Auslagerung von Kulturgütern nach Franken während des Zweiten Weltkriegs referieren.

Vor Bomben geschützt

Aufgrund der Gefahr von Kriegsschäden durch Bombardierungen wurden während der Kriegsjahre diverse Schlösser und andere Liegenschaften in Franken, die nicht gefährdet schienen, als Außenlager von Museen, Bibliotheken und anderen Institutionen genutzt. Im Kloster Banz waren beispielsweise Bücher aus der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin, Bestände des Germanischen Nationalmuseums, des Heeresmuseums Prag und der Coburger Kunstsammlungen sowie kostbare Schnitzwerke aus unterfränkischen Kirchen untergebracht. Über derartige Beispiele wird der Referent, ehemaliger Leiter des Franz-Ludwig-Gymnasiums Bamberg, anschaulich berichten.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Alle Interessenten sind willkommen. red