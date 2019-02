Geh- und Radweg am Münchner Ring wird saniert

Der viel genutzte Geh- und Radweg entlang des Münchner Rings, ab dem Berliner Ring stadteinwärts in Richtung Heinrichsbrücke, ist auf rund 200 Meter in einem desolaten Zustand. Durch die zu nahe an der Verkehrsfläche liegende Baumbepflanzung kam es durch die Wurzeln zu teils erheblichen Aufwerfungen im Asphalt, berichtet die Pressestelle aus dem Rathaus. Die Firma Mich. Weyermann GmbH & Co. KG habe als Besitzer des Grundstückes nun bei der Stadt die Fällung der auf dem Betriebsgelände stehenden Bäume beantragt.

Ein Rückschnitt der Wurzeln sei nicht möglich, da sonst die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gegeben sei.

Aus der Bürgerschaft seien vielfach Beschwerden vorgebracht worden, die auf den sehr schlechten Zustand des angrenzenden Gehweges hinweisen. Um den Weg zur Sicherheit der Nutzer fachgerecht ausbessern lassen zu können, ist laut Stadt die Entfernung der Bäume unumgänglich.

In Absprache mit dem Umweltamt wird es kurzfristig Ersatzpflanzungen geben. Dabei sollen stattliche Bäume mit entsprechendem Stammdurchmesser und Aufwuchshöhe gepflanzt werden. Um erneute Schäden in den kommenden Jahren zu verhindern, werden zum Gehweg hin Wurzelsperren eingebaut. Zudem muss der baufällige Zaun des Betriebsgeländes dringend instand gesetzt werden, um den Schutz des Geländes zu gewährleisten. Der Geh- und Radweg wird nach Abschluss aller Arbeiten durch den EBB saniert. red