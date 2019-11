Gegner nehmen zweiten Anlauf

Eckehard Kiesewetter Ebern — Im zweiten Anlauf soll es klappen. Die Bürgerinitiative "Gegen Hochregallager Eyrichshof" startet einen weiteren Versuch, um ein Bürgerbegehren durchzusetzen. Das haben Hans-Peter Fuchs, Angelika Joachim und Adalbert Holzberg als Sprecher der Initiative am Montagabend per E-Mail mitgeteilt (der FT hat gestern kurz berichtet). Es geht darum, den Bau einer geplanten Werkshalle von 230 Metern Länge und 27 Metern Höhe abzuwenden.

Ein erstes Bürgerbegehren hatte Eberns Stadtrat bei seiner Sitzung am 6. November aus formellen und materiellen Gründen abgelehnt. Die Verwaltung hatte festgestellt, dass die vorgeschriebenen Formalien nicht eingehalten waren und einige Darstellungen im Text der Bürgerinitiative als unzutreffend oder irreführend eingestuft.

Die Initiative beruft sich nun aber auf eine Vielzahl von Unterschriften, mit denen das erforderliche Quorum von zehn Prozent aller wahlberechtigten Eberner eindeutig erreicht wurde. Das hat die Stadt auch so bestätigt. "Jede Stimme zählt", so die Hochregalgegner.

Listen liegen auf

Daher führen sie ein zweites Bürgerbegehren durch, dessen Text alle Kritikpunkte des Stadtrats berücksichtige. "Das sollte jene Stadtratsmitglieder erfreuen, die ausdrücklich den Wunsch nach einer erfolgreichen Durchführung eines Bürgerbegehrens und -entscheids geäußert haben", schreiben die Initiatoren. Sie hoffen auf zahlreiche Unterschriften, "damit die Missachtung des Bürgerwillens nicht das letzte Wort hat." Die Unterschriftenlisten liegen den Angaben zufolge ab sofort an verschiedenen öffentlichen Stellen im Stadtgebiet aus.

Aus Sicht der Aufsichtsbehörde ist gegen einen zweiten Versuch, den Bürgerwillen durchzusetzen, nichts einzuwenden. Laut Moni Göhr, Pressesprecherin am Landratsamt, "kann das zweite Bürgerbegehren jederzeit durch dieselben Initiatoren wieder eingereicht werden und unterliegt den gleichen Voraussetzungen wie das erste Bürgerbegehren". Dies regele Artikel 18 der Gemeindeordnung.

Bescheid lässt auf sich warten

Als weitere Maßnahme kündigt die Bürgerinitiative an, gegen die Ablehnung des ersten Bürgerbegehrens Rechtsmittel einzulegen. Möglich wird dies aber erst, wenn der ablehnende Stadtratsbeschluss vom 6. November tatsächlich per Bescheid durch den Bürgermeister an die Sprecher der Bürgerinitiative ergeht. Dies sei bislang nicht geschehen, wird aber in dem Schreiben angemahnt. Die Initiative äußert den Verdacht, dass absichtlich verzögert werde, um eine Klage zu verhindern.

Die Stadtverwaltung und der Bürgermeister, so ein weiterer Vorwurf, weigerten sich, ein "schlüssiges Verkehrs-, Park- und Müllkonzept für die aus einem Hochregallager resultierenden hohen Lkw-Zahlen" vorzulegen. "Das halten wir für verantwortungslos", heißt es in der Pressemitteilung, "denn unter der massiven Verkehrserhöhung würden alle Anwohner von Eyrichshof, Siegelfeld, Fischbach und auch der Stadt Ebern sowie der Gemeinden entlang der B279 leiden."

Die Bürger haben Gelegenheit, bis zum Freitag, 6. Dezember - so lange dauert die Auslegungsfrist - die geplante Bebauungsplanänderung "Gewerbegebiet Eyrichshof" samt Begründung und Umweltbericht im Verwaltungsgebäude einzusehen und sich ein eigenes Bild zu machen. Gegebenenfalls können sie Einwände und Bedenken vorbringen. Die Bürgerinitiative jedenfalls ermutigt dazu.