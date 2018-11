Gegner laden zu Begehung ein

Die Bürgerinitiative "Nein zum neuen Gewerbegebiet in Himmelkron" unternimmt am Samstag, 24. November, eine Flurbegehung zum geplanten Gewerbegebiet, um den interessierten Bürgern die Größe des geplanten Projekts zu erläutern. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Autobahnkirche, die Begehung endet in der "Streit", wo für das leibliche Wohl der Teilnehmer gesorgt wird. Auch eine Fahrgelegenheit wird dort zur Verfügung stehen. red