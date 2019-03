Gegenverkehr übersehen

Eine 40-jährige Frau aus dem Landkreis Kulmbach war am Donnerstag gegen 16 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 303 von Ludwigschorgast kommend in Richtung Kulmbach unterwegs. Mit im Wagen saßen ihre zwei Kinder. Als sie nach links in Richtung Untersteinach abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeug, die Unfallverursacherin landete mit ihrem Audi im Straßengraben. Bei dem Zusammenprall erlitten die beiden Insassen des VW Golf leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Audi verletzte sich im Gesicht, ihr neunjähriger Sohn erlitt eine Schürfwunde im Halsbereich, während die ein Monat alte Tochter unverletzt blieb. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. pol