Gegenverkehr touchiert und geflüchtet

Während des Einfahrens in den fließenden Verkehrs verursachte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Mittwochvormittag auf der KC 18, Parkplatz Ölschnitzsee, einen Verkehrsunfall. Der unbekannte Pkw-Fahrer kam während des Einfahrens auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der dunkle Kleinwagen mit auffälligen orangen Streifen ohne anzuhalten in Richtung Windheim weiter. Wer kann Hinweise geben? Tel. 09263/975020. pol