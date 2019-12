Gegenverkehr schneidet die Kurve

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag um 19 Uhr am Bausenberg, am Ortsausgang von Cortendorf. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw von Coburg in Richtung Rögen. Dabei schnitt er derart stark die Kurve, dass ein 28-jähriger Coburger mit seinem Skoda im Gegenverkehr nicht mehr ausweichen konnte, und die Seitenspiegel der beiden Fahrzeuge aneinanderstießen, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Der Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Rögen davon. Die Coburger Polizisten ermitteln wegen Unfallflucht und bitten um Hinweise unter Telefon 09561/645-209. pol