Gegenstand beschädigt Fahrzeug

Am Donnerstagabend, gegen 17.25 Uhr, fuhr der Fahrer eines Mercedes-SUV in der Iringstraße in Arnshausen und verspürte einen Schlag an der Unterseite seines Autos. Bei einer Nachschau stellte er ein Loch im linken Türschweller fest. Offenbar war der Wagen über einen Gegenstand gefahren, hatte diesen hochgewirbelt und gegen den Schweller geschleudert. Der Schaden an dem Mercedes wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, konnte nachträglich nicht geklärt werden. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol