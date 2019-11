Gegenseitig die Brillen zerstört

Zwei Männer sind am Samstag in Altendorf (Kreis Bamberg) in Streit geraten. Um 17.20 Uhr fuhr ein 39-jähriger Passat-Fahrer auf der Straße Am Bahnhof, als ein 49-jähriger Fußgänger die Straße überqueren wollte. Dem Fußgänger passte die Fahrweise des 39-Jährigen nicht, so dass er sich dazu entschloss, das Auto anzuhalten, indem er sich vor den Wagen stellte. Aus bislang ungeklärten Gründen trat der Fußgänger gegen die Fahrerseite des Wagens. Der Autofahrer stieg aus, woraufhin der Fußgänger dem jüngeren Mann die Brille abnahm und zerstörte, indem er sie in der Hand zerdrückte. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch die Brille des Fußgängers beschädigt wurde. Die Männer wurden leicht verletzt. Beide Männer erwarten Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. pol