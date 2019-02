Gegensätze ziehen sich an

"Blasmusik & Swing - von Miller bis Mosch" lautet der Titel eines Projektkonzertes, welches am Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) im Hegelsaal der Bamberger Konzerthalle musikalische Grenzen überwinden will. Die Don-Bosco-Musikanten - mehrfacher Europameister der böhmischen und mährischen Blasmusik - und die "Big Bandits-Bigband" aus Gundelsheim werden gemeinsam auftreten.

Die Idee hierzu entsprang bei den Don-Bosco-Musikanten nach dem letztjährigen Herbstfest in Rattelsdorf. Dort hatten die Musiker aus dem Großraum Bamberg zwei Swing-Stücke im Programm, die beim doch eher blasmusikbegeisterten Publikum bestens ankamen. Wieso also nicht Swing und Blasmusik für ein breites Publikum zusammen anbieten? Dirigent Thomas Wolf aus Gundelsheim war von dieser Idee angetan. Es lag nahe, dieses Projekt mit der Bigband des Musikvereins Gundelsheim in Angriff zu nehmen, welche ebenfalls von Thomas Wolf geleitet wird.

Der nun für die musikalische Gesamtplanung verantwortliche Thomas Wolf hat für beide Gruppen ein typisches Programm mit vielen bekannten Klassikern der böhmischen Blasmusik und des Swings zusammengestellt. Die beiden Ensembles werden zusammen auf einer großen Bühne platziert sein und im Wechsel spielen. Besonders gespannt sein dürfe man auch auf die hervorragenden Sängerinnen und Sänger beider Gruppen, heißt es in der Ankündigung. Zusätzlich warten noch ein paar musikalische Überraschungen auf die Konzertbesucher. "Wir wollen allen Konzertgästen einen unvergesslichen Nachmittag servieren und den jeweiligen Fans der beiden Musikrichtungen die gegensätzliche Musik näherbringen", formuliert Thomas Wolf das Ziel dieses musikalischen Experimentes.

Karten gibt es beim BVD, der Sparkasse in Gundelsheim, bei allen Musikern, unter info@donboscomusikanten.de sowie an der Abendkasse. red