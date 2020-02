Gegenkandidat Sebastian Ott

Ein Schwarzer ist Sebastian Ott, gelernter Schornsteinfeger, schon frühzeitig gewesen. Der Politiker blickt auf eine 20-jährige JU- und CSU-Karriere zurück. Inzwischen steigt er den Menschen nicht mehr aufs Dach, hat komplett umgesattelt: Nach einem Finanzwirtschafts- und Wirtschaftswissenschaftsstudium wirkt er seit 2006 in der Vermögensverwaltung des Freistaats in Bamberg. Vertragsverhandlungen, Immobiliengeschäfte, die Vergabe von Bau- und Dienstleistungen sowie Bilanzen sind dort sein Metier.

Das nötige Rüstzeug also für einen potenziellen Rathauschef, der aus seiner Bewerbung keine Show machen will. Stattdessen setzt er auf die Begegnung mit den Menschen vor Ort, tourt mit dem Wahlkampfbus durch die Dörfer. Relativ spontan kommt am 7. Februar Bundesinnenminister Horst Seehofer als Wahlkampfhelfer nach Ebern. Ein Coup des Netzwerkers, der nach eigenem Bekunden seit Jahren intensive Kontakte in die Schaltstellen in München und Berlin pflegt. MdB Dorothee Bär und sein Beamtenstatus hätten da Türen geöffnet.

Politik ist für Ott "Beziehungsarbeit, oftmals im Hintergrund, und das Bohren von dicken Brettern". Wenn man weiß, wo und wie es Fördermittel zu holen gibt, müsse man nur beharrlich dranbleiben. Er sei da der "typische Franke."

Schon im Jahr 2018 hatte der CSU-Ortsvorsitzende seinen Hut in den Ring geworfen. Nicht nur, weil Bürgermeister "ein schöner Beruf und eine tolle Aufgabe" ist: Der 41-Jährige findet eine ganze Palette von Gründen, die für einen politischen Wechsel sprächen. Er trete an, um etwas zu bewegen, und "möchte Ebern wieder eine Identität geben, auch den Stadtteilen". Vieles sei in den zurückliegenden Jahren falsch gelaufen. Er will mehr Transparenz in die Entscheidungen bringen, "damit der Bürger weiß, warum was wie läuft".

"Die Haushaltslage wird nicht dauerhaft so desolat bleiben", ist er sich sicher, und mit gezielten politischen Impulsen könne man vieles erreichen oder beschleunigen. Als Beispiele nennt er die Umsiedelung der Landesbaudirektion nach Ebern oder den Bau des neuen Pflegeheims.

Wo Ott ansetzen will

"Junge Familien verlassen Ebern, weil sie weder eine geeignete Wohnung, noch einen Bauplatz finden. Das darf nicht sein!", kritisiert der Beamte, der selbst lange vergebens nach einen Bauplatz für seine kleine Familie (verheiratet, ein Sohn) suchen musste. "Wir müssen Leerstände finden und Flächen, die die Stadt aufkaufen kann", fordert er. Es gehe um Baugebiete und bezahlbare Mietwohnungen. Zudem mangle es an Plätzen in Pflegeheimen. "Tagespflege und betreutes Wohnen gibt es fast gar nicht. Ein Unding in unserer heutigen Gesellschaft", urteilt der Kandidat.

Zudem benötige Ebern lebendige Zentren, weshalb er die Dorfkerne und den Marktplatz neu gestalten will. Nachholbedarf sieht er in der Altstadtsanierung, wo die Fördermaßnahme aus den späten 1970er Jahren noch immer nicht abgeschlossen sei. Ott: "Dieses Versäumnis holen wir nach - im Einklang mit den Interessen der Anwohner."

Auch fordert Ott ein Umdenken im Bürgerservice und eine bessere Willkommenskultur. Die Verwaltung müsse schlanker werden und das Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen.

Unternehmen sollen sich in Ebern ansiedeln und entwickeln können. Es gehe darum, die Abhängigkeit von einzelnen Arbeitgebern zurückzufahren. Eine seiner Parolen lautet: "Wirtschaft, aber wohnverträglich" - wobei der selbsterklärte "Wirtschaftsförderer" sich aus der Debatte um das Hochregallager in Eyrichshof geschickt heraushält. Hier prallen zwei Pole aufeinander, die er im Bürgermeisteramt vereinen will: "für ein unternehmensfreundliches Ebern im Einklang mit den Interessen seiner Bewohner".

Eindeutiger bezieht Ott Stellung für eine attraktivere und barrierefreie Gestaltung des Freibads als Familienbad, das mit bestmöglicher Förderung saniert werden solle. Klare Forderung des CSU-Mannes, der gerne liest und reist, die politische Satire liebt und in Eberner und Heubacher Vereinen engagiert ist: "Das Eberner Bad darf nicht schließen."