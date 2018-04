Gegen Wasserdurchlass geprallt: Frau verletzt

Aus ungeklärter Ursache kam am Montag eine 45-Jährige zwischen Waldfenster und Platz nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen prallte gegen einen Wasserdurchlass und überschlug sich. Die Fah rerin wurde verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Das Auto wurde an schließend von einem Ab schlepper geborgen. pol