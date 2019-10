Gegen Verkehrszeichen gefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Donnerstag gegen 17.45 Uhr gegen ein Verkehrszeichen im Kreisverkehr in der Hauptstraße. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Unterleiterbach weiter. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen roten Kleinwagen. Ein Teil des vorderen Stoßfängers konnte an der Unfallstelle sichergestellt werden. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.