Am Dienstagnachmittag parkte ein 55-Jähriger seinen Nissan auf einer Parkfläche in der Unteren Marktstraße rückwärts aus. Dabei übersah er nach Polizeiangaben ein Verkehrsschild und fuhr es mit dem Heck an. Das Schild knickte leicht ab, der Nissan wurde hinten rechts an mehreren Stellen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 3500 Euro. pol