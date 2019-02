Gegen Tür und getürmt

Ein Mann aus dem Landkreis Kronach stellte seinen schwarzen VW Touran am Sonntag gegen 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants "Burger King" in Himmelkron ab. Als er nach kurzer Zeit zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er einen Schaden an der Fahrertür. Der Verursacher hatte sich bereits aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09225/96300-0. pol