Gegen Straßenschild geprallt

Ein 26-jähriger Autofahrer war am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, auf der Kreisstraße 4 von Ramsthal in Richtung Euerdorf unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Kreuzungsbereich ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn der Staatsstraße 2290. Dabei stieß er frontal gegen ein Straßenschild. An dem Pkw entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro, heißt es im Polizeibericht. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. pol