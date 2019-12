Gegen Straßenpfosten geprallt: Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen, befuhr ein 38-jähriger Ford-Fahrer die Kreisstraße KG 47 von Poppenlauer in Richtung Maßbach, als ihm ein bisher unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Der Ford-Fahrer geriet daraufhin mit seinem Fahrzeug in das Bankett und beschädigte einen Straßenpfosten sowie seinen Außenspiegel. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Zeugen, die zur Unfallzeit ebenfalls auf der Kreisstraße KG 47 unterwegs waren und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol