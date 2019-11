Gegen Straßenlaterne gefahren

Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ein 70-Jähriger am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr in Wollbach. Der Mann fuhr mit seinem Nissan in der Rhönstraße und wollte nach Polizeiangaben nach einer Flasche im Beifahrerfußraum greifen, dabei geriet er über den Bordstein auf den Gehweg und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. pol