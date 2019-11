Gegen Radkasten und dann auf und davon

Als ein Autofahrer am Montag gegen 11.10 Uhr zu seinem kurz vorher geparkten grünen Opel Corsa zurückkam, musste er feststellen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den linken hinteren Radkasten seines Autos gestoßen war. Nur etwa 20 Minuten zuvor hatte er seinen Wagen auf dem Norma-Parkplatz in Haßfurt abgestellt, um kurz einzukaufen. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro, jedoch nicht seine Personalien. Die Polizeiinspektion Haßfurt ermittelt daher wegen einer Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09521/9270. pol