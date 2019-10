Gegen Plastikmüll in Meeren

Auf zahlreiche neue Veranstaltungen und Angebote weist das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach hin. In allen Fällen ist Anmeldung erforderlich: unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder Telefonnummer 09529/92220. Das Themenspektrum ist sehr breit gefächert und es geht hinaus in die Natur. 1. "Die Herausforderung Tiny House": Sigrun Wunderlich ist Bauherrin eines Tiny Houses. Sie berichtet am Dienstag, 8. Oktober, 19 Uhr, vom Bau ihres kleinen Hauses mit notwendigen und kreativen Improvisationen.

2. "Ene meene muh - jetzt komm ich dazu?": Nicole Erfurth gibt am Mittwoch, 9. Oktober, ab 18 Uhr Eltern mit Kleinkindern Informationen zu frühkindlichen Erfahrungen etwa beim Essen sowie Ritualen, Rhythmen und Regeln, die das Essen begleiten. Am Freitag, 18. Oktober, werden die persönlichen Erfahrungen dann reflektiert und auch noch ergänzt. 3. "A Plastic Ocean - Filmvorführung in der Freien Waldorfschule in Haßfurt": Am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr läuft in der Freien Waldorfschule in Haßfurt der Film "A Plastic Ocean" im Rahmen des Modellprojekts "Verantwortlich handeln". Der Streifen zeigt mit eindrücklichen und emotionalen Bildern, dass der Plastikkonsum sowohl für die Umwelt als auch für die menschliche Gesundheit weltweit ein gravierendes Problem darstellt. 4. "Feng Shui im Garten: Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude": Am Donnerstag, 10. Oktober, zwischen 19.30 und 21.30 Uhr zeigt Margarete Gold, wie Feng Shui im Garten Anwendung finden kann.

5. "Waldbaden mit allen Sinnen": Das aus Japan stammende "Waldbaden" entspannt und lässt einen in die Atmosphäre des Waldes eintauchen, wobei die eigenen Sinne wahrgenommen und geschult werden. Mit der Kursleiterin Lisa Lechner findet ein solcher Waldspaziergang am Samstag, 12. Oktober, zwischen 14.30 und 17 Uhr statt. Gestartet wird die Wanderung am Parkplatz Rotes Kreuz zwischen Zeil und Bischofsheim.

6. "Herbstlicher Vogelzug in der Mainaue bei Knetzgau": Der Kursleiter Otto Elsner nimmt die Teilnehmer am Sonntag, 13. Oktober, von 10 bis 12 Uhr mit auf einen Ausflug in die Mainaue, in der durchziehende und dort überwinternde Vogelarten anzutreffen sind. 7. "Ein Waldspaziergang in die Welt der Pilze - jenseits der Bratpfanne": Am Sonntag, 13. Oktober, startet um 14 Uhr am Sportplatz in Stettfeld ein Waldspaziergang. Regina Siemianowski vermittelt dabei Wissen über die vielfältige Welt der Pilze, deren Formenvielfalt, Lebensweise und deren komplexe Aufgaben im Ökosystem Wald.

8. "Hallo Löffel - Einführung der ersten Breikost": Die Referentin Melanie Weber thematisiert in diesem Kurs Fragen rund um das Thema "Beikost für Babys". Der zweiteilige Theoriekurs findet am Montag, 14. Oktober, und am Montag, 21. Oktober, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr im Ubiz statt. red