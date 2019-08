Gegen Pfosten und die Ritterkapelle

Über 10 000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Ausparkmanövers, das sich am am Mittwoch um 18.35 Uhr in Haßfurt ereignete. Eine 72-Jährige wollte ihren Opel Meriva von einem Parkplatz gegenüber dem Mehrgenerationenhaus ausparken. Dabei fuhr sie recht schnell gegen die Absperrpfosten um die Grünanlage der Stadt. Mit einem platten Vorderreifen kam sie zunächst an der Ritterkappelle zum Stehen. Anschließend fuhr sie vorwärts in den Eingangsbereich des Mehrgenerationenhauses und beschädigte die Hausfassade. Dabei überfuhr sie noch ein im Eingangsbereich abgestelltes E-Bike. Die 72-Jährige erlitt bei der Aktion ein Halswirbeltrauma und einen Schock und musste ins Krankenhaus. Am Opel wurde der Front- und Heckbereich eingedrückt und die rechte Seite verkratzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Stadt Haßfurt entstand durch die umgefahrenen Absperrpfosten und den Schaden in der Grünanlage ein Schaden von 2000 Euro. Das Hinterrad des E-Bikes wurde verbogen, was einen Schaden von 300 Euro bedeutet. An der Hausfassade entstand für etwa 3000 Euro. pol