Gegen parkendes Wohnmobil geprallt

Eine 49-jährige Land-Rover-Fahrerin fuhr am Mittwochabend, im Stadtteil Poppenroth in der St.-Ulrich-Straße. Auf Höhe der Haus-Nummer 46 stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen ein dort ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil eines 60-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Pkw Land-Rover verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 6500 Euro. pol