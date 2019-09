Zu einem Parkrempler kam es am Dienstagmittag in der Riemenschneiderstraße. Ein Autofahrer stieß dort gegen 12.15 Uhr mit seinem Fahrzeug beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dabei entstand ein Schaden von circa 750 Euro, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. pol