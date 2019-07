Mit seinem Auto gegen eine Gartenmauer geprallt ist am Sonntagmorgen ein 52-jähriger Mann in der Eckenstraße in Oberbach. Der Aufprall war so heftig, dass sein Auto jetzt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro hat. Den Schaden an der Mauer schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. pol