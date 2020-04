Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

In der Nacht zum Palmsonntag zwischen 0.30 Uhr und 0.45 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer in Dampfach gegen die Garagenmauer eines Wohnanwesens in der Seestraße. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen und sich um den Schaden von mehr als 2500 Euro zu kümmern.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Vorfall jedoch beobachtet und teilte dies am darauffolgenden Morgen dem Geschädigten mit. Dieser wiederum verständigte die Polizei.

Erheblicher Alkoholwert

Im Zuge der Ermittlungen konnte durch die Beamten in Erfahrung gebracht werden, dass es sich beim Unfallverursacher um einen im Landkreis Schweinfurt wohnenden 31-Jährigen handelt, der zur Unfallzeit in einem Anwesen in der Seestraße zu Besuch war. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift durch Beamte der Polizei-Inspektion Gerolzhofen konnte der Unfallfahrer angetroffen werden. Da er bei einem Alkoholtest gegen 11 Uhr noch einen erheblichen Alkoholwert aufwies, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft bei ihm eine Blutentnahme vorgenommen und sein Führerschein sichergestellt, weil er dringend verdächtig ist, den Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben. pol