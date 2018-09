Gegen Laternenmast gefahren

Am Montag gegen 7.30 Uhr, fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Opel beim Anfahren vom Fahrbahnrand gegen einen Laternenmast. Dabei wurde die komplette rechte, vordere Seite des Pkw Opel verkratzt und eingedrückt. Am Laternenmast entstand augenscheinlich kein Schaden, am Fahrzeug in Höhe von circa 3000 Euro. pol