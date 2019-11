Gegen häusliche Gewalt

Jedes Jahr erinnert der weltweite Aktionstag am Montag, 25. November, an das hohe Ausmaß von Gewalt gegen Frauen. Die Gleichstellungsstelle des Landratsamts Forchheim und Frauenverbände laden zu einem Informationsabend und anschließendem Kinofilm ein.

Um mehr Frauen zu ermutigen, sich gegen physische oder psychische Gewalt zu wehren und sich Hilfe zu suchen, hat die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes in Kooperation mit den Mitveranstaltern den Informationsabend gegen Gewalt an Frauen organisiert. Dieser findet am Montag um 19.30 Uhr im Kino-Center Forchheim, Wiesentstraße 39, statt. Ziel ist es, Frauen über dieses niedrigschwellige Angebot zu erreichen und so auf die Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten durch Polizei, Frauenhaus, Hilfetelefon und Weißen Ring aufmerksam zu machen.

An diesem Abend werden die Sachbearbeiterin für häusliche Gewalt der Polizei Forchheim, die Leiterin des Weißen Rings und die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen. Anschließend wird im Kino-Center um 20 Uhr passend zum Thema der aktuelle Film "Nur eine Frau" gezeigt.

Ein Infostand vom 22. bis 29. November im Landratsamts Forchheim gibt zudem einen Überblick über regionale und überregionale Hilfs- und Beratungsstellen. Weitere Informationen sowie Broschüren zu lokalen Anlaufstellen für von Gewalt betroffene Frauen liegen an einem separaten Infostand im Eingangsbereich des Landratsamtes Forchheim, Am Streckerplatz 3, auf. Die Schwerpunktsachbearbeiterinnen für häusliche Gewalt bei der Polizei sind zu erreichen bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 und bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Telefon 09194/7388-0. Bedrohte und misshandelte Frauen können sich auch an das Frauenhaus Bamberg wenden, Telefon 0951/58280. red