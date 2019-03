Gegen häusliche Gewalt

Was bedeutet es für Kinder, wenn sich die Eltern ständig streiten und der Streit in Gewalt ausartet? Eine Frage, die sich nicht nur Eltern sondern auch Fachkräfte regelmäßig stellen. Deshalb hatte der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU) zu einem Fachnachmittag ins Landratsamt gebeten, wobei auch das vom Bayerischen Sozialministerium geförderte Projekt "Ko-Ki - Netzwerk frühe Kindheit" angesiedelt ist.

Ulm erinnerte daran, dass Gewalt ein Thema sei, das präsent sei und bei Auseinadersetzungen als scheinbar letztes Mittel immer wieder zum Einsatz komme. Gewalt gebe es in allen sozialen Schichten, unabhängig von Einkommen, Beruf oder Religion.

May: positive Entwicklung

Dagmar May, Leiterin des Amtes für Jugend, Familie und Senioren, betonte, dass die "Ko-Ki-Arbeit" seit zehn Jahren in ihrem Amt beheimatet sei. Sie drückte ihre Freude über die positive Entwicklung des Netzwerkes aus, was vor allem dem Wirken der Mitarbeiterinnen Barbara Schmidtlein und Karin Kohlmann zu verdanken sei. Diese beiden hatten auch das Programm des Fachnachmittags mit rund 60 Teilnehmern erarbeitet.

Die Sozialtherapeutin und Familienmediatorin Susanne Prinz aus Oberhausen schilderte in ihrem Vortrag die vielen Gesichter häuslicher Gewalt, die in körperlicher, sexualisierter, psychischer oder ökonomischer Ausprägung zutage trete.

Der zweite Referent, Peter Grundler von der Gewaltberatung Nürnberg, stellte den Teilnehmern die Arbeit in dieser Beratungsstelle vor. Zielgruppen sind hier Personen mit Gewaltpotenzial oder Menschen, die befürchten, gewalttätig zu werden, Erziehungspersonen, die mit Gewalt konfrontiert werden, und Opfer von Beziehungsgewalt.

Die Beratungsstelle bietet Einzelgespräche und Gruppensitzungen für Betroffene an. Workshops und Präsentationen an Schulen, sozialen Einrichtungen und Unternehmen, Fortbildung von Berufsgruppen und Aufklärung in der Öffentlichkeit ergänzen das Angebot. Beratungsthemen sind zum Beispiel die Aufarbeitung von Gewalttaten, Opferempathie, männliche/weibliche Identität, Unterscheidung zwischen positiver und negativer Aggression. Das Angebot der "Gewaltberatung Nürnberg" kann auch von Klienten aus dem Raum Forchheim in Anspruch genommen werden.

Im Anschluss an die Referate hatten fünf unterschiedliche Beratungsstellen aus dem Landkreis Forchheim Gelegenheit, ihre Angebote für die betroffenen Kinder und deren Familien vorzustellen und Fragen zu beantworten: Christine Legall und Sindy Dinkel, Gewaltschutzberatung der Polizei Forchheim/Ebermannstadt; Eva Bert, Familienrichterin, Familiengericht Forchheim; Ursula Weidig, Leiterin des Frauenhauses Bamberg; Helene Wölfel-Wagner, Leitung der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes; Dieter Hümpfner, Leitung des allgemeinen Sozialdienstes des Amtes für Jugend, Familie und Senioren. red