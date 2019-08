In der Bismarckstraße rangierte am Sonntag, kurz nach 6 Uhr, eine Dacia-Fahrerin mit ihrem Auto und touchierte dabei einen geparkten Porsche. Dabei entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Da der Halter des beschädigten Fahrzeugs nicht erreicht werden konnte, wurde an dessen Auto ein Hinweiszettel angebracht, schreibt die Polizei abschließend. pol