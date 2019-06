Gegen geparkten Wagen gestoßen

Ein VW-Fahrer bog am Dienstag, gegen 15 Uhr, von der Schwedenstraße nach rechts in die Karlsbergstraße ein. Dabei bemerkte er einen am Straßenrand geparkten Pkw zu spät und stieß mit seinem vorderen, rechten Kotflügel und Außenspiegel gegen dessen Heck. Beide Autos wurden zerkratzt, so dass ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand. Die Polizei stellte bei der Überprüfung des Abstandes des geparkten Wagens zur Einmündung fest, dass der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten worden war. pol