Gegen einen Kahlfraß in den Wäldern

Zum Schutz der Eichenwälder vor Kahlfraß durch Schwammspinnerraupen werden in den besonders gefährdeten Bereichen ab Anfang Mai Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die Ausbringung erfolgt per Hubschrauber auf rund 0,3 Prozent der Waldfläche des Landkreises Haßberge, teilte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schweinfurt mit. Insgesamt handelt es sich um 16 Einzelflächen mit zusammen rund 130 Hektar. Weitere Informationen zur Lage der Waldgebiete finden Interessierte auf der Internetseite des Amtes in Schwein-furt (www.aelf-sw.bayern.de).

Je nach Witterungsverlauf und Austrieb der Eichen ist damit zu rechnen, dass im Laufe des morgigen Samstags erste Flächen im Landkreis Haßberge behandelt werden können. Bei idealen Witterungsverhältnissen dauert die Gesamtmaßnahme im Landkreis voraussichtlich einen Tag.

Absperrungen beachten!

Rechtzeitig vor Beginn der Befliegung werden die betroffenen Waldflächen vorsorglich mit rot-weißem Absperrband und gelber Beschilderung gesperrt. Das Betretungsverbot gilt für 48 Stunden nach der Befliegung. Das Amt bittet die Bevölkerung, diese Sperrungen zu beachten.

Dem Pflanzenschutzmittel-Einsatz gingen umfangreiche Vorarbeiten voraus. Im Herbst letzten Jahres haben Förster die potenziell gefährdeten Eichenwälder im Landkreis kontrolliert. Auf der Grundlage eines weiterentwickelten, aufwendigen Prognoseverfahrens haben sie neben der Anzahl der Eigelege des Schwammspinners auch Vitalitätsparameter der Eichenwälder sowie das Vorhandensein weiterer Schädlinge der Eiche erhoben. Im gesamten Amtsbereich wurden dabei auch mehrfach die für den Menschen gefährlichen Gespinste des Eichenprozessionsspinners gefunden.

Waldbesitzer sind dafür

Die vor Ort erfassten Daten hat die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Freising ausgewertet, um präzise jene Eichenwälder herauszufiltern, auf denen für das Jahr 2019 die Gefahr eines Kahlfraßes besonders hoch ist. In den identifizierten Gefährdungsflächen hat das Amt alle Waldbesitzer angeschrieben. Im Kreis Haßberge haben sich die meisten angeschriebenen Waldbesitzer für einen Pflanzenschutzmittel-Einsatz entschieden. Eingesetzt wird laut Amt die Substanz Mimic. red