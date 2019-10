Gegen drei Stromkästen gefahren

Die Bayernwerk-Netz-GmbH meldete bei der Polizei-Inspektion Haßfurt Beschädigungen an drei Kabelverteilerkästen innerhalb der letzten vier Monate. So wurde der Kabelverteilerkasten in Limbach am Festplatz und ein weiterer, der an der Hutwiese aufgestellt war, von unbekannten Verkehrsteilnehmern angefahren und beschädigt. Ebenso wurde im gleichen Zeitraum ein im Roßstadter Weg in Dippach aufgestellter Verteilerkasten angefahren und beschädigt. Der Bayernwerk-Netz-GmbH entstand dadurch ein Gesamtschaden circa 4500 Euro.

Die Polizei Haßfurt bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09521/9270. pol