Gegen digitale Wüsten

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) konnte sich persönlich davon überzeugen, dass es in Bayern digitale Wüsten mit riesigen Funklöchern gibt. Sie war zum Starkbierfest des CSU-Ortsverbandes Maroldsweisach in Wasmuthhausen gekommen und wurde dort mit dieser Problematik konfrontiert, wie aus einer Mitteilung der CSU"Maro" hervorgeht.

Im Mehrzweckgebäude wies Gemeinderätin Heidi Müller-Gärtner darauf hin, dass in der Gegend noch nicht von 5G oder 100 Mbit/s die Rede sei, sondern teilweise noch Geschwindigkeiten von zwei Mbit/s und riesige Funklöcher vorherrschten. Die Menschen im nördlichen Kreis Haßberge wären nach ihren Worten froh, wenn man endlich einmal flächendeckend mit dem Handy telefonieren könnte oder alle Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen wären.

Dafür, dass man in Zukunft auch in den Haßbergen einen flächendeckenden Handyempfang gewährleisten könne und die digitale Geschwindigkeit langsam dem Standard angepasst werde, dafür sei das neue bayerische Staatsministerium für Digitales (StMD) geschaffen worden, dem sie seit November 2018 als Staatsministerin vorsteht, antwortete Judith Ger-lach. Das Ministerium sei zuständig für "die Grundsatzangelegenheiten und die Koordinierung der Digitalisierung Bayerns". Sie wurde nach eigenen Worten quasi vom Ministerpräsidenten ins "kalte Wasser" geworfen und habe aus dem Nichts ein neues Ministerium schaffen müssen. Sie schilderte: Das Ministeriumsgebäude war leer, drei Beamte waren das Startpersonal und man begann erst einmal, das Notwendigste zu beschaffen, um überhaupt arbeiten zu können. Mittlerweile sei alles so weit gediehen, dass man bereit sei, die Digitalisierung Bayerns voranzutreiben, erklärte sie.

Der Masterplan "Bayern Digital" habe bis zum Jahr 2022 ein Volumen von 5,5 Milliarden Euro. Das Digitalministerium habe den Auftrag, insbesondere seine Aktivitäten auf die wichtigen Zukunftsfelder wie künstliche Intelligenz, 3D-Druck, 5G-Mobilfunk, autonomes Fahren, Cybersecurity, Mikrosystemtechnik, E-Health und Assistenzrobotik zu legen, sagte Gerlach.

Der Mensch müsse aber im Mittelpunkt aller Überlegungen und Vorhaben stehen - auch im digitalen Zeitalter, betonte sie. Mit dem digitalen Wandel solle das Leben der Menschen besser werden. Ängste und Befürchtungen, die die Menschen gegen die digitale Welt haben, müssten abgebaut werden.

Neben ihrem speziellen Thema Digitalisierung ging die Politikerin auf andere aktuelle Themen ein. Und sie stellte sich auch selbst vor. Die Aschaffenburgerin sprach die demokratische Gesinnung der Gesellschaft und vor allem der Parteien an. Der AfD bescheinigte sie, dass sie sehr weit davon entfernt sei, Mitglied der parlamentarischen Demokratie zu sein. Die AfD sei eine Partei ohne Konzept und Inhalte, erklärte Gerlach.

Sie bedauerte, dass heute Parteien wie AfD, Grüne und Linke "Angstmache" in ihren Programmen hätten. Ängste zu schüren sei gut, um Stimmen zu fangen. Statt den Menschen Mut zu machen und Optimismus zu verbreiten, schüre man Angst vor der Zukunft. Besonders sprach sie hier die "Doppelmoral der Grünen" an, die auf der einen Seite alles tun, um die dritte Startbahn am Flughafen in München zu verhindern, aber dann Bilder aus dem Urlaub in Kalifornien posteten.

Sie legte ein Bekenntnis zu Europa ab. Bereits Franz-Josef Strauß habe gesagt: "Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, Europa unsere Zukunft." Dieser Satz sei mehr als die Formulierung eines politischen Ziels. Er drücke eine wesentliche Grundüberzeugung von Strauß aus.

Die Ministerin sagte, ihr Herz blute, wenn sie an den Brexit denkt. "Das kann passieren, wenn man Wahlen nicht ernst nimmt", so Gerlach. Die Jugend in Großbritannien habe den Ernst der Lage erst erkannt, als es zu spät war. Sie rief dazu auf, am 26. Mai zur Wahl zu gehen und für die Zukunft zu stimmen.

Judith Gerlach trug sich im Beisein des Zweiten Bürgermeisters Harald Deringer und des Landrats Wilhelm Schneider ins "Goldene Buch" der Marktgemeinde Maroldsweisach ein. Der CSU-Ortsvorsitzende Rupert Fichtner dankte der Staatsministerin mit einem Blumenstrauß für ihre Rede. red