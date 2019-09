Gegen die Wegwerfmentalität

Nachhaltigkeit ist in aller Munde: Auch der Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge setzt sich seit Jahren mit seinem Kleiderladen für Nachhaltigkeit ein. "Die Lebenszeit eines Kleidungsstückes muss nicht bei seinem ersten Käufer enden", sagt Karina Hauck vom Team "Soziale Arbeit" und Leiterin der Rot-Kreuz-Produktionsschule auf dem Gelände des Kreisverbandes in der Industriestraße in Haßfurt. Den Kleidungsstücken wird im Kleiderladen ein zweites Leben geschenkt und so laut Rotem Kreuz dem Konsumzwang und der Wegwerfmentalität entgegengewirkt.

Um das Bewusstsein für gebrauchte und gut erhaltene Kleidung und deren Wiederverwendung in den Blick zu rücken, beteiligt sich der Kreisverband Haßberge des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) unter dem Motto "Schöner, bunter, nachhaltiger" am "Tag der Läden", der am Donnerstag, 26. September, bayernweit stattfindet. Der BRK-Kleiderladen in Haßfurt ist an diesem Tag für alle Besucher von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Tags zuvor, am Mittwoch, 25. September, ist er in dieser Woche geschlossen.

"Sozialer Zusammenhalt ist auch, wenn Klamotten nicht weggeworfen, sondern in unsere Kleidercontainer gebracht werden", sagt Karina Hauck. "Kleidung wird dadurch ein zweites Leben geschenkt und Mode zu günstigen Preisen für jedermann ermöglicht." Hauptzielgruppe sind benachteiligte Mitbürger, denen das BRK durch seine satzungsgemäßen Aufgaben hier eine besondere Unterstützung anbietet. Der BRK-Kleiderladen ist zudem ein Ort des Zusammenkommens für Menschen unterschiedlicher Schichten und Kulturen. Deshalb ist an dem Aktionstag auch die Migrationsberatung im Rahmen der ersten interkulturellen Woche innerhalb des BRK beteiligt, so dass sprichwörtlich interkulturelle Begegnungen stattfinden.

"Menschen unterschiedlichster Herkunft sollen ins Gespräch kommen und so Vorurteile abgebaut werden", hat sich das Team zum Ziel gesetzt. Am "Tag der Läden" sind zudem alle sowieso schon günstig und für wenige Euro zum Verkauf angebotenen Waren nochmals um die Hälfte reduziert. Die durch den Verkauf erzielten Einnahmen fließen wiederum in soziale Projekte des BRK oder zurück in die Produktionsschule.

Das Angebot im BRK-Laden beschränkt sich nicht nur auf Bekleidung. Viel mehr ist hier zu haben, beispielsweise Bücher, CDs, Kinderspielsachen und hin und wieder auch mal Kinderwagen, Kinderbetten oder Kinderfahrräder. Das alles kann im BRK-Laden, sofern noch gut erhalten und in brauchbarem Zustand, abgegeben werden. Dazu kann vorher telefonisch ein Termin unter Ruf 09521/9550-251 oder -252 vereinbart werden.

Angenommen werden unter anderem Schuhe, Teppiche, Federbetten, Decken und vieles mehr. Große Möbel und Geschirr nimmt der Laden nicht an. Dafür gibt es das Landkreis-projekt "ZAK" für Möbel und die Wühlkisten für Geschirr.

Was viele Bürger nicht wissen: Die im Landkreis Haßberge vom BRK aufgestellten Kleidercontainer werden regelmäßig geleert und der Inhalt nach Haßfurt zur Produktionsschule gebracht, die immer mittwochs und donnerstags die angelieferte Kleidung sichtet, sortiert und für den Weiterverkauf reinigt, bei Bedarf wäscht und aufbereitet. Jedoch werden die Kleidercontainer von manchen Zeitgenossen immer wieder als Mülleimer missbraucht. So finden sich darin oft Restmüll, benutzte Windeln oder Bauschutt.

Der Kleiderladen beim BRK-Kreisverband Haßberge ist Teil der Produktionsschule und damit ein Ausbildungs- und Qualifizierungsprojekt, das allen Jugendlichen und seit 1. Juli 2018 auch allen Erwachsenen, die noch keine Ausbildung absolviert haben oder hier vor besonderen Schwierigkeiten stehen, offensteht. In der Produktionsschule werden die Teilnehmer unter individueller Begleitung von Anleiterinnen an den Arbeitsalltag gewöhnt, mit Strukturen vertraut gemacht und für den Arbeitsmarkt qualifiziert. So gibt es unter anderem Einblicke in die Lagerwirtschaft, den Verkauf, Tätigkeiten an der Kasse, Präsentation von Produkten und Schaufenstergestaltung sowie Kundenberatung.

Sieben Teilnehmer

Aktuell werden sieben Teilnehmer in der BRK-Produktionsschule in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und dem Jugendamt qualifiziert. Die Teilnehmer werden individuell und sozialpädagogisch betreut. Sie werden auch auf Bewerbungsgespräche bei Arbeitgebern vorbereitet, wie die Leiterin Karina Hauck schildert. Ziel des Qualifizierungsprojektes ist es, die Jugendlichen und Erwachsenen am Arbeitsmarkt zu vermitteln.

Dass es aktuell wenige Teilnehmer sind, ist der guten Situation am Arbeitsmarkt geschuldet; viele Menschen auch mit geringerer Qualifikation finden Arbeit und ein Beschäftigungsverhältnis. Das hat für die Produktionsschule, die es seit 2005 im Landkreis Haßberge gibt und die erste ihrer Art in Bayern war, Änderungen in der Organisation mit sich gebracht. Aktuell wird nur der Kleiderladen als eines von ehemals drei Standbeinen betrieben; die Internetagentur und die Änderungsschneiderei wurden aufgelöst.

Durchschnittlich 150 Kunden kaufen derzeit wöchentlich im rund 100 Quadratmeter großen Kleiderladen der Produktionsschule ein. Erst kürzlich wurde der Verkaufsraum in Eigenleistung umgestaltet und saniert. wi