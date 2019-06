Gegen die Resignation

Die Kirche befindet sich im rasanten Absturz. Gerade durch seine Arbeit als Leiter des Recollectiohauses ist Wunibald Müller in den letzten 25 Jahren einer Kirche begegnet, die zunehmend morsch, hinfällig und einsturzgefährdet ist. Doch welch ein Reichtum, welch tiefe Erfahrung gingen uns verloren, gäbe es die Kirche nicht mehr?! Vielleicht muss aber andererseits vieles von dem, was wir bisher unter Kirche verstanden haben, vergehen, zusammenbrechen, damit wieder mehr in den Blick gerät, worum es geht. Denn das ist es, was Kirche ausmacht: Menschen, die beten, die lieben, die da sind für die anderen, die sich treffen in "seinem Namen" und dabei erfahren, dass "Er" mitten unter ihnen ist. Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr spricht der Theologe und psychologische Psychotherapeut Wunibald Müller in der Katholischen Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2. Müller bietet keine Rezepte oder gar Lösungen angesichts der schwierigen Situation, aber spirituell und psychologisch ausgerichtete Anregungen und Ermutigungen wider die Angst und Resignation. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss gibt es einen Büchertisch. red