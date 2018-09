Gegen die Regenrinne

Ein bislang unbekannter Täter fuhr in der Zeit von Donnerstag, 13.30 Uhr, bis Freitag, 5.45 Uhr, in die Kulmbacher Fußgängerzone und beschädigte hierbei die Regenrinne des "Creativ-Shop". Der Schaden, welcher laut Auskunft des Eigentümers circa 1500 Euro beträgt, entstand in einer Höhe von 3,20 Meter, weshalb davon ausgegangen wird, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen oder ein ähnlich großes Fahrzeug handelte.

Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich bei dem Besitzer oder der Polizei Kulmbach zu melden, weshalb diese nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/6090. pol