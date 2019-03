Gegen die Mauer gefahren

Gegen die Mauer vor einem Anwesen in der Ortsstraße "An der Kegelbahn" stieß am Freitag zwischen 11 und 14 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 100 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Land, Tel. 0951/9129310, in Verbindung zu setzen.