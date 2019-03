Gegen die Leitplanke, dann ins Krankenhaus

Auf der Staatsstraße 2262 geriet am Mittwochnachmittag ein 70-Jähriger mit seinem Mitsubishi nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro.