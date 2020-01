Gegen die Lähmung und für den Mut zum Aufstehen

Das ökumenische Team im katholischen Dekanat Lichtenfels und im evangelischen Dekanat Michelau lädt zur Vorbereitung des Weltgebetstag am Montag, 20. Januar, 19 Uhr, ins evangelische Gemeindehaus in Burgkunstadt, Rangengasse 5. In diesem Jahr haben Frauen aus Simbabwe die Planung übernommen und unter das Motto "Steh auf und geh!" gestellt.

Simbabwe ist ein hochverschuldetes Land, das erst 1980 seine Unabhängigkeit erkämpfen konnte und mit Präsident Mugabe doch nicht erreichte, was die Menschen erträumt hatten. Unter dem aktuellen Präsidenten Mnangagwa ist eine Verbesserung der wirtschaftlich katastrophalen Situation nicht in Sicht. Aids ist ein großes Thema und hat viele Kinder als Waisen zurückgelassen. Das gut ausgebaute Schulsystem leidet unter der Wirtschaftskrise.

Die Geschichte von der Heilung des Gelähmten, der Jahre auf seiner Matte verbracht hat, fragt danach, wo man selbst gelähmt ist oder sich lähmen lässt und Mut zum Aufstehen bräuchte. Die Frauen aus Simbabwe ermutigen mit Ubuntu ("Ich bin, weil wir sind"), dem Wort für den Zusammenhalt der Familie und der Gemeinschaft, dazu, die Sehnsucht nach Frieden, Liebe und Versöhnung wachzuhalten und den Ruf Jesu zu hören: Steh auf und geh!

Das ökumenische Team bietet an, sich gemeinsam auf den Weltgebetstag einzustimmen und dazu die wichtigsten Informationen zu erhalten: ein bisschen Theologie zu den Bibeltexten, Ideen, wie dieser Text im Gottesdienst eingebracht werden kann, Gestaltungsvorschläge und eine Einführung in die Musik mit der Band "Unikat".

Anmeldungen sind bis Donnerstag, 16. Januar, im evangelischen Dekanat, Telefon 09571/982020, oder per E-Mail an dekanat.michelau@elkb.de möglich. red