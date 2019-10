Gegen das Gift der besorgten Bürger

Michael Memmel Liebe FT-Leser, schauen Sie sich mal die Meldung rechts oben auf Seite 11 an. Da geht es um eine Messerattacke, bei der die Angreifer nur vage beschrieben werden können. Auf einer bekannten Bamberger Facebook-Seite, die in großer Sorge um die deutschen Bürger und doch mit Vergnügen alle Verbrechen vermeldet, bei denen Ausländer als Täter genannt werden, wird das so kommentiert: "Ohne zu polarisieren oder sonstiges. Für mich ist nicht ersichtlich, warum ich überhaupt so eine lückenhafte Täterbeschreibung hinterlasse..." Allein, dass die Nachricht auf dieser Seite auftaucht, legt nahe: Wer soll es anders gewesen sein, als die anderen, die Nicht-Deutschen? Eine kurze Nachfrage bei der Polizei fördert zu Tage: Bei den Tätern scheint es sich wohl um Deutsche, definitiv aber um keine Asylbewerber gehandelt zu haben. Deshalb folgt an dieser Stelle ein Appell.

Liebe Leser, lassen Sie sich nicht von den Vorurteilen, pardon Sorgen dieser ach so besorgten Bürger anstecken! Solche Spekulationen sind Gift, gegen das jeder immun bleiben kann, wenn er seinen Verstand benutzt. Deshalb: Denken Sie nach, ehe sie urteilen, und teilen Sie die Menschen nicht nach Hautfarbe und Herkunft in gut und schlecht ein. Und trauen Sie sich, zu widersprechen, sobald grundlos mit dem Finger wieder auf die anderen gezeigt wird. In einer freien, offenen Gesellschaft leben wir erst wieder, wenn wir Meldungen wie jene auf der Seite 11 lesen und nicht sofort über den Geburtsort der Täter nachdenken.