Gegen BMW und davon

Um 5.27 Uhr hat es am Mittwoch an der Aral-Tankstalle an der Autobahnausfahrt Unterbrücklein gekracht. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine prallte beim Rückwärtsfahren mit seinem weißen Auflieger gegen die Front eines geparkten BMW X3 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser belief sich allein am BMW auf etwa 4000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher oder seinen Brummi nimmt die Polizeiinspektion Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/6090 entgegen. pol