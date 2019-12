Gegen BMW gefahren und geflüchtet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellte ein 39-jähriger Mann seinen BMW M5 am Torberg in Richtung Stadtmitte am rechten Fahrbahnrand ab. Gegen 11.15 Uhr bemerkte der Fahrzeugbesitzer einen größeren Schaden an seinem Pkw. Offensichtlich touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den BMW und beschädigte diesen hinten links. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von circa 6000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Ludwigsstadt unter Tel. 09263/975020 entgegen.