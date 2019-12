Gegen Baum geprallt

Gegen einen Baum geprallt ist am Dienstag, gegen 10.35 Uhr, eine 65-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2292 von Steinach in Richtung Unterebersbach. Im Bereich einer Rechtskurve kam sie aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, schlitterte die Leitplanke entlang, bis sie gegen den Baum prallte. Durch den Aufprall wurde der Pkw über die Fahrbahn geschleudert und blieb im gegenüberliegenden Straßengraben stehen. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und kam zur Abklärung ins Krankenhaus. Am Wagen war die Front stark beschädigt. Die Reparatur wird mindestens 5000 Euro kosten, so die Polizei. pol