Gegen Baum gefahren

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.20 Uhr, kam eine 36-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Fahrt von Eltingshausen in Richtung Reiterswiesen leicht ins rechte Bankett. Ein zu starkes Gegenlenken führte dazu, dass die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und in der Folge im Graben frontal gegen einen Baum fuhr, schreibt die Polizei. Sie konnte noch eigenständig das total beschädigte Fahrzeug verlassen, kam dann jedoch mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Arnshausen war mit neun Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Verkehrsregelung, da der Streckenabschnitt für mehr als eine Stunde voll gesperrt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 8500 Euro, heißt es im Polizeibericht. pol