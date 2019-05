Gegen den linken Außenspiegel eines in der Himmelreichstraße geparkten grauen Opel Astra stieß in der Zeit vom vergangenen Samstagabend bis Sonntagvormittag ein unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 100 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei-Inspektion Bamberg-Land, Telefonnummer 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.