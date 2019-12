Gegen Autos getreten

Bereits in der Nacht zum Samstag kam es im zentralen Stadtgebiet Erlangens zu einer Sachbeschädigung an einem Auto.

Aus einer etwa zehnköpfigen Gruppe heraus trat mindestens eine Person mehrfach gegen zwei Autos. Wie die Polizei weiter schreibt, wurde dabei an einem der linke Außenspiegel abgetreten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. An einem zweiten Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Die Personengruppe entfernte sich schließlich in Richtung Innenstadt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die diese oder weitere Taten beobachtet haben und Angaben zum Täter und der Personengruppe machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter 09131/760-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. pol